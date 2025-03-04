Samsung представила складной смартфон для геймеров

Компания Samsung привлекла внимание посетителей выставки Mobile World Congress (MWC) 2025 в Барселоне демонстрацией экспериментального устройства — складного смартфона, ориентированного на геймеров. Концепт, складывающийся пополам, оснащен интегрированными джойстиками по бокам, которые в сложенном виде аккуратно убираются в специальные углубления на крестовинах. Об этом сообщил корреспондент издания «Газета.Ru», присутствующий на мероприятии.

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Журналист «Газеты.Ru» опубликовал видео, позволяющее оценить внешний вид гаджета в развернутом состоянии. По его наблюдениям, центральный шарнир аппарата выглядит достаточно заметным. Обозреватель отметил, что для коммерческой версии подобного устройства Samsung, вероятно, потребуется сделать механизм складывания менее заметным.

Помимо геймерского прототипа, Samsung также представила на MWC 2025 еще одну интересную разработку — раскладной смартфон Asymmetric Flip, состоящий из двух секций. Визуально напоминающий Galaxy Z Flip, этот концепт отличается двумя внутренними шарнирами, расположенными асимметрично. Такая конструкция приводит к тому, что даже в сложенном виде часть экрана остается открытой.

Кроме того, на стенде компании был замечен трехсегментный складной смартфон Samsung Galaxy Flex S вроде Huawei Mate XT. Согласно предыдущим утечкам, южнокорейский IT-гигант должен представить коммерческую версию данного устройства уже в 2025 году.