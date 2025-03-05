Ради возрождения мамонтов ученые США вывели новый вид мыши

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences совершила прорыв в области генетических исследований, создав уникальный вид генетически модифицированной мыши с чертами шерстистого мамонта. Как сообщает сама компания в социальных сетях, новое создание получило название "шерстистая мышь Colossal".

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В ходе эксперимента ученые сфокусировались на воспроизведении ключевых адаптивных характеристик мамонтов, включая длинную шерсть и особый механизм жирового обмена, который помогал древним животным выживать в суровых климатических условиях.

Исследователи смогли идентифицировать ответственные за эти черты гены путем сравнения ДНК шерстистого мамонта и его современного родственника - азиатского слона, который не обладает подобными адаптациями.

Этот проект является частью более масштабной научной инициативы по проверке гипотезы о прямой связи между определенными участками ДНК и физическими особенностями шерстистых мамонтов, исчезнувших около четырех тысяч лет назад. По амбициозным планам компании, уже к 2028 году мир может увидеть первого клонированного мамонтенка.