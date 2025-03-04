Названа дата запуска пилотируемого "Союза МС-27" с Байконура

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" с экипажем 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 8 апреля. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Как рассказал ТАСС в январе исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, запуск "Союза МС-27" к МКС намечен на апрель 2025 года.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур намечается на 8 апреля 2025 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что во вторник прошло заседание Главной медицинской комиссии - она признала космонавтов основного и дублирующего экипажей 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию годными к космическому полету.

"В основной экипаж 73-й длительной экспедиции входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким, в дублирующий - космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавт NASA Кристофер Уильямс", - напомнили в госкорпорации.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Иван Вагнер (специальный корреспондент ТАСС на МКС), Алексей Овчинин и Александр Горбунов, астронавты NASA Дональд Петтит и Ник Хейг, а также их коллеги Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner.