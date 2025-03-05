Франция может развернуть спутниковые терминалы на Украине

Французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с властями Евросоюза развертывание дополнительных терминалов на Украине.

Об этом сообщило Agence France-Presse, передает РИА Новости.

«Мы активно работаем с европейскими институтами и коммерческими партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных терминалов для критических миссий и инфраструктуры», — рассказали в компании.

Низкоорбитальные спутники Eutelsat уже используются на Украине для поддержки связи на правительственном уровне, отметил оператор.

4 марта газета The Economist со ссылкой на украинский источник писала, что Украина разрабатывает запасные каналы связи для армии, опасаясь отключения доступа к спутниковой сети Starlink компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск.

До этого Белый дом официально подтвердил приостановку всей военной помощи Украине после неудачной встречи лидеров двух стран в Вашингтоне.