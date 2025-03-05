Honor выпустила наушники с ИИ-переводчиком

На выставке MWC 2025 компания Honor анонсировала Honor Earbuds Open – новейшие наушники компании с открытым дизайном, специально разработанные для комфорта при длительном использовании.

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Honor Earbuds Open изготовлены из приятного для кожи силикона и высокопроизводительного никель-титанового сплава с эффектом памяти, обеспечивающего дополнительную эластичность. Что касается качества звука, наушники оснащены 16-миллиметровыми магнитными драйверами с высокоэластичной композитной диафрагмой TPU и твитером с титановым покрытием. Кроме того, наушники обладают мощными басами, создающими эффект объемного звучания.

Несмотря на открытую конструкцию, Honor Earbuds Open оснащены системой активного шумоподавления с тремя микрофонами для устранения окружающего шума, а также функцией шумоподавления при вызовах, обеспечивающей чистый звук во время звонков. Также стоит отметить поддержку искусственного интеллекта, который предлагает три режима перевода: общий, эксклюзивный и режим переводчика для разных языков.

Среди других функций устройства – поиск наушников (Find Earbuds), двойное подключение и быстрая зарядка. Время автономной работы наушников составляет 6 часов, а с учетом заряда кейса – до 22 часов. Honor Earbuds Open имеют степень защиты от пыли и брызг IP54. Вес одного наушника – 7,9 грамма, кейса (без наушников) – 52,5 грамма.

Цвета и цена

Honor Earbuds Open уже доступны в интернет-магазине компании в цветах Polar Gold и Polar Black. Стоимость новинки составляет €150.