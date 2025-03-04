В iOS появился редис и другие новые эмодзи

Во второй бета-версии iOS 18.4, выпущенной Apple 3 марта, появился ряд новых эмодзи, включая редис, мешки под глазами, отпечаток пальца и не только. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

Пользователи, установившие последнюю бета-версию iOS 18.4, теперь могут использовать в своих сообщениях и социальных сетях новые эмодзи, такие как: редис (root vegetable), мешки под глазами (bags under eyes), отпечаток пальца (fingerprint), безлистное дерево (leafless tree), арфа (harp), лопата (shovel) и брызги (splatter).

Эти эмодзи являются частью стандарта Unicode 16, который был выпущен еще в сентябре 2024 года. Обычно Apple требуется несколько месяцев, чтобы разработать и добавить графическое оформление для новых утвержденных эмодзи. Поэтому неудивительно, что эмодзи из сентябрьского обновления 2024 года появляются в iOS только сейчас.

Последний раз Apple добавляла новые эмодзи в обновлении iOS 17.4, которое вышло в марте 2024 года. Тогда пользователи получили эмодзи лайма, съедобного коричневого гриба, феникса, разорванной цепи, вертикального кивка головой (как знак «да») и горизонтального покачивания головой (как знак «нет»).

Уже в следующем году ожидается появление эмодзи из стандарта Unicode 17. В этот набор войдут такие интересные персонажи, как волосатое существо (наподобие снежного человека), искаженное лицо, облако боя, огрызок яблока, косатка, тромбон, оползень и сундук с сокровищами.