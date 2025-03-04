Китай запустил рекордный квантовый компьютер

В понедельник Научно-технический университет Китая представил прототип сверхпроводящего квантового компьютера «Цзучунчжи 3.0», передает Синьхуа.

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Новинка на 105 читаемых кубитах и 182 соединителях обрабатывает задачи выборки случайных квантовых схем в квадриллион раз быстрее самого мощного в мире суперкомпьютера и в миллион раз превосходит последние результаты Google.

Таким образом, китайские ученые совершили очередной прорыв в квантовом превосходстве, под которым подразумевается преимущество квантовых компьютеров в сравнении с самыми передовыми классическими суперЭВМ в выполнении определенных задач.

По данным агентства, КНР и США на сегодняшний день лидируют в квантовых вычислениях, и каждая страна попеременно добивается громких успехов.

В 2021 году Китай разработал программируемую сверхпроводящую квантовую вычислительную систему с 66 кубитами «Цзучунчжи 2.1», став первой страной, достигшей квантового вычислительного преимущества по двум основным техническим направлениям.

«Цзучунчжи 3.0» значительно улучшает ключевые показатели производительности по сравнению с предшественником. Это отметили и рецензенты журнала Physical Review Letters, где вышла статья о новинке: они назвали ее «эталоном нового сверхпроводящего квантового компьютера, демонстрирующего передовую производительность» и «значительным улучшением по сравнению с предыдущим 66-кубитовым устройством».

Мировое научное сообщество наметило три этапа развития экспериментальных квантовых вычислений:

достижение квантового превосходства; квантовые симуляторы с сотнями управляемых кубитов для решения реальных задач, недоступных для суперкомпьютеров; повышение точности управления кубитами, улучшение масштаба интеграции и коррекции ошибок для создания программируемых универсальных квантовых компьютеров.

Таким образом, квантовое преимущество закладывает критически важную основу будущего практических квантовых вычислений.

Разработчики «Цзучунчжи 3.0» продолжают целеустремленную работу в различных направлениях, включая коррекцию квантовых ошибок, квантовую запутанность, квантовое моделирование и квантовую химию.