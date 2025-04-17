Как работают татуировки и почему чернила держатся под кожей

Татуировки больше не считаются чем-то табуированным, но по мере роста популярности этого тренда люди чаще интересуются потенциальными рисками, побочными эффектами и самим механизмом татуировки. Портал popsci.com рассказал, что именно держит чернила под нашей кожей и как татуировки работают с точки зрения физиологии.

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Где под кожей находится чернила татуировки

При татуировке чернила в форме пигмента закладываются в дерму кожи человека. Она находится под верхним слоем кожи (эпидермисом), но над жировой прослойкой. Клетки в дерме обновляются гораздо медленнее, чем в эпидермисе, благодаря чему татуировки не выцветают по мере вымирания клеток кожи. Однако поэтому первым же важным моментом при выборе тату-мастера должна быть гигиена: грязные иглы для татуировочных машинок могут занести в организм инфекцию.

Попав под кожу, чернила распознаются иммунной системой как инородный объект и привлекают белые кровяные тельца. Из-за этого свежая, только что татуированная кожа может быть опухшей или чрезмерно чувствительной. Но в большинстве случаев правильный уход нивелирует многие побочные эффекты. Достаточно лишь держать кожу чистой, периодически увлажнять ее и избегать попадания воды или прямого солнечного света.

В число иммунных клеток, которые стекаются к татуированной части кожи, входят и макрофаги — специалисты по пожиранию инородных молекул. Они поглощают частицы пигмента, но не могут переварить его, благодаря чему чернила распределяются между кожей и иммунными клетками. При гибели макрофаги «выплевывают» съеденный пигмент, но его тут же подбирают другие макрофаги. Именно этот процесс повторного захвата и удерживает чернила в правильном месте.

Иногда некоторые люди страдают аллергическими реакциями на пигмент. От нее кожа может покраснеть или покрыться плотными, твердыми чешуйками. Подобная реакция возникает из-за лимфоцитов — еще одного типа иммунных клеток. Определенные типы пигмента более склонны провоцировать подобные реакции: если верить некоторым данным, чаще всего аллергия возникает на красные пигменты. Причем иногда симптомы появляются даже спустя месяцы или годы после татуировки.

Могут ли чернила выйти из-под кожи

Технически, чернила могут перемещаться по телу, но обычно недалеко. Такое происходит в случае, если иммунная система смогла разложить частицы пигмента на мелкие фрагменты, которые могут просочиться в лимфатическую систему. Тем не менее, даже мельчайшие частицы пигмента, утекшие за пределы дермы, способны причинить проблемы.

В 2018 году врачи задокументировали случай тяжело татуированной раковой пациентки, чья мастэктомия приняла неожиданный оборот — хирурги заметили, что лимфоузлы женщины окрашены в черный цвет. Некорректный диагноз привел бы к тому, что ее начали лечить от злокачественной меланомы, однако доктора вовремя поняли, что цвет вызван миграцией разложенного пигмента татуировок. Анализ показал, что изменение цвета само по себе не опасно.