Почему исчезли комплектующие для ПК на AliExpress

На популярном трансграничном маркетплейсе AliExpress исчезла оперативная память и SSD-накопители для компьютеров. Причем не для всех, а для покупателей из России. С чем связана такая дискриминация, разбиралась "Российская газета".

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Сам факт исчезновения группы товаров для продажи в РФ зафиксировали еще на прошлой неделе, но поскольку товары у продавцов, исключивших их из своих каталогов, не вернулись, можно сделать некоторые предположения.

Во-первых, точно стоит отбросить вариант с техническим сбоем. Во-вторых, маловероятен вариант с какими-то маркетинговыми активностями (придерживание товара перед распродажей), курсом рубля и проблемами с взаиморасчетами. А наиболее вероятно опасение вторичных санкций.

Какова ситуация на сегодняшний день

Исчезла самая дорогая и быстрая оперативная память и топовые SSD-накопители для ПК, ноутбуков и серверов. Причем не у всех, а лишь у крупных магазинов, которые боятся попасть под американские санкции или в бан торговой площадки, так как ведут бизнес по всему миру. У небольших магазинов, которые можно быстро открыть заново в случае бана, эти товары в продаже есть. Более того, есть они и в российских магазинах и маркетплейсах. Параллельный импорт никуда не исчез. Так что дефицит этих позиций на российском рынке не наблюдается. Единственное последствие от снижения конкуренции в этом сегменте - потенциальный рост цен. Все же AliExpress сдерживал аппетиты российских продавцов.

Почему же исчезла память и накопители

По мнению главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, китайские производители компьютерных комплектующих или сам маркетплейс, скорее всего, столкнулись с ревизией со стороны чиновников США, которые проверили, соблюдение санкций на поставку высокотехнологичного оборудования в РФ.

"Китайские SSD и модули памяти зачастую содержат либо тайваньские комплектующие, либо часть программного кода, обеспечивающего их работу, написана американскими компаниями и защищена американскими патентами. Эта гипотеза отчасти объясняет, почему устаревшие форматы SSD (SATA-III) и ОЗУ (DDR3 и более старые) свободно продаются российским покупателям, в отличие от современных комплектующих", - говорит Харитонов.

Отметим также, что часть компаний, производящих компьютерные комплектующие, вообще имеет американскую юрисдикцию. Так, Kingston Technology, которая разрабатывает, производит и продает высококачественную флеш-память и другие компоненты, связанные с памятью, - 25-я по размеру частная компания США.

Харитонов отмечает, что версия о "внезапной проверке" наиболее вероятна, поскольку на AliExpress невозможно найти в продаже и "санкционные" современные видеокарты AMD и NVIDIA, а компьютерные процессоры Intel и AMD появляются в виде лотов в посторонних категориях с неполным описанием и приписками типа "блок питания R5 5600", предназначенными, скорее всего, для маскировки от роботов-парсеров контента. При этом речь не идет о мошенничестве - покупателям продают именно компьютерные процессоры. Таким образом некоторые китайские продавцы обходят ограничения AliExpress на продажу компонентов в РФ.

Отметим, что некоторые китайские продавцы предлагают подобные комплектующие и на российских маркетплейсах.