Почему в Интернете так много дистрибутивов Linux?

Каждый, кто хоть раз интересовался Linux, наверняка знает, что, в отличие от Windows или macOS, это не одна операционная система, а каталог из сотен различных дистрибутивов. Но почему их так много? Портал howtogeek.com разобрался в вопросе.

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Разные дистрибутивы — разные подходы к решению проблем

У каждого человека есть мнение, а дистрибутив — выражение этого мнения. В сообществе Linux состоят множество увлеченных разработчиков, и у всех есть собственное видение идеальной операционной системы. При создании нового дистрибутива мало кто пытается создать универсальный, объективно лучший вариант. Чаще всего разработчики стараются решить определенные проблемы и удовлетворить определенные потребности.

Например, если пользователю нужно что-то, что работает как Windows 10 и может вдохнуть вторую жизнь в железо, не поддерживаемое Microsoft, есть Linux Mint. Нравится дизайн Mac, но отталкивают ценники Apple? PearOS или elementary OS. Нужен дистрибутив для программистов? Fedora. Для игр? Garuda Linux. И так далее, и тому подобное.

Одна философия, но разные методы

Иногда разные дистрибутивы Linux преследуют, по сути, одни и те же цели, но выполняют их немного разными способами. Так, Ubuntu и Linux Mint нацелены на новичков, которые только осваивают Linux, однако добиваются дружелюбной к пользователю среды по-разному. Ubuntu построена на модифицированной версии рабочего стола GNOME, отдаленно похожего на macOS, а Linux Mint использует Cinnamon — он специально сделан похожим на Windows, чтобы переезд на новую операционную систему был более комфортным.

Творческая свобода

Пожалуй, одна из главных причин, почему в мире существует так много дистрибутивов Linux — это тот факт, что никто не запрещает людям их разрабатывать. Открытый исходный код системы означает, что любой, кто владеет достаточными техническими знаниями, может создать собственную версию операционной системы.

Ядро Linux, GNU-инструменты, рабочие столы и большая часть приложений, написанных для Linux, доступны бесплатно для распространения и модификации. Открытость разработки уничтожает барьеры, осложняющие вхождение в традиционные операционные системы. Никто не может создать и распространить собственную модификацию Windows или macOS, но в случае Linux таких запретов нет. Напротив, сообщество поощряет новые идеи.

А свобода творчества, в свою очередь, приводит к экспериментам и инновациям. Когда разработчики не могут прийти к соглашению по тому или иному поводу в своем дистрибутиве, всегда можно создать новое ответвление и привести его к более оптимальному результату. Ubuntu изначально был форком Debian, а Linux Mint — вариантом Ubuntu. Каждая ветка потенциально приводит к инновациям, которые были бы невозможны в более контролируемом, закрытом окружении.