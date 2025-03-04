В Египте найдены 2600-летние золотые украшения и амулеты с божествами

Во время раскопок в северной части комплекса Карнакских храмов, одного из главных религиозных центров древнего Египта, археологи из Египетского министерства туризма и древностей обнаружили хорошо сохранившийся керамический контейнер, внутри которого находилась крупная коллекция ювелирных изделий и амулетов, датируемых 26-й династией.

© Naukatv.ru

Среди находок — несколько золотых колец, маленькие статуэтки, позолоченные амулеты и редкий триптих (подвеска), изображающий теобанскую триаду богов: Амуна, Мут и Хонсу. Также были найдены металлические броши, амулеты с изображениями богов в виде животных и декоративные бусы, некоторые из которых покрыты золотом.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фати подчеркнул значимость этого открытия и восстановление святилища Амэнхотепа I в музее под открытым небом.

Доктор Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Верховного совета древностей, заявил:

«Это открытие значительно расширяет наши знания о храмовом комплексе и его эволюции в течение первого тысячелетия до н.э., предоставляя ясное представление о религиозной жизни и использовании амулетов в египетском обществе эпохи 26-й династии.»

Археологическая команда под руководством доктора Абдель Гаффара Вагди уже начала процесс реставрации и документирования обнаруженных артефактов. После завершения работы они будут выставлены в Музее Луксора, чтобы посетители могли оценить их историческую и художественную ценность.

Директор французской археологической миссии доктор Жерими Часдин рассказал, что в ходе раскопок обнаружили крупные постройки, которые, вероятно, служили хранилищами или местами собраний, связанными с работой храма. Эти сооружения относятся к 26-й династии Древнего Египта (около 664–525 гг. до н. э.) — последняя династия Позднего периода, прежде чем страна была завоевана Персией.