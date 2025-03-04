Realme показала смартфон с технологией изменения цвета корпуса

На выставке MWC 2025 компания Realme представила смартфоны 14 Pro и 14 Pro+, отличительной особенностью которых стала технология изменения цвета корпуса в зависимости от температуры окружающей среды. Цвет задней крышки может меняться от жемчужно-белого до насыщенного синего.

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Дизайн же новинок более ничем не выделяется от более ранних моделей бренда. Известно, что глобальные версии смартфонов 14 Pro+ получат 6,83 OLED дисплеи с поддержкой адаптивной частоты обновления экрана в разрешениях 60, 90 и 120 Гц, камеру с датчиками на 50, 50 и 8 Мп и фронтальную на 32 Мп, но вот отличительной особенностью камерного блока станет тройная вспышка Magic Glow.

В качестве же производного ядра в старшей модели выступает энергоэффективный процессор Snapdragon 7s Gen 3 5G, а за автономность отвечает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт.