Samsung представила новый OLED-дисплей с яркостью до 5000 нит

Samsung представила OLED-дисплей, способный достичь пиковой яркости 5000 нит. Презентация нового дисплея прошла на выставке MWC 2025 в Барселоне.

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Дисплей использует технологию On-Cell Film (OCF), разработанную Samsung, которая позволяет избавиться от поляризатора. В традиционных OLED-дисплеях поляризатор блокирует внешний свет, что снижает яркость. Благодаря отказу от поляризатора Samsung добилась не только большей яркости, но и улучшенной энергоэффективности. Удаление поляризатора также позволило сделать дисплей на 20% тоньше.

OLED-панель OCF II может достигать 5000 нит пиковой яркости на 10% экрана,. Для обычных задач, таких как просмотр фильмов, дисплей может выдавать до 3000 нит.

Одним из преимуществ нового дисплея является улучшенная энергоэффективность. Samsung утверждает, что новая панель потребляет на 35% меньше энергии по сравнению с предыдущими моделями, что приводит к увеличению времени работы от аккумулятора, снижению выделяемого тепла и продлению срока службы дисплея.