Tecno показала супертонкий смартфон Spark Slim
Китайский производитель смартфонов Tecno показал на международной технологической выставке Mobile World Congress (MWC) 2025 концепт ультратонкого телефона Tecno Spark Slim.
Главной особенностью Spark Slim является его толщина 5,75 мм. При этом предполагаемая толщина супертонких смартфонов Galaxy S25 Edge и iPhone 17 Air составляет 6 мм и 5,5 мм, соответственно.
Несмотря на тонкий дизайн, Tecno удалось разместить внутри телефона аккумулятор емкостью 5200 мАч, который можно заряжать при мощности до 45 Вт. Это даже большая емкость, чем у обычных смартфонов подобного размера (Galaxy S25 Ultra 5000 мАч), что показывает - несмотря на очевидный акцент на тонкий дизайн, Tecno не проигнорировала другие технические характеристики телефона.
Spark Slim оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц для более плавной прокрутки. Его пиковая яркость составляет 4500 нит.
На задней панели телефона находятся две 50-мегапиксельные камеры с декоративной подсветкой. Смартфон также оснащен 13-мегапиксельной селфи-камерой. Вес телефона 144 грамма.