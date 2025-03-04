Tecno показала супертонкий смартфон Spark Slim

Китайский производитель смартфонов Tecno показал на международной технологической выставке Mobile World Congress (MWC) 2025 концепт ультратонкого телефона Tecno Spark Slim.

© Tecno

Главной особенностью Spark Slim является его толщина 5,75 мм. При этом предполагаемая толщина супертонких смартфонов Galaxy S25 Edge и iPhone 17 Air составляет 6 мм и 5,5 мм, соответственно.

Несмотря на тонкий дизайн, Tecno удалось разместить внутри телефона аккумулятор емкостью 5200 мАч, который можно заряжать при мощности до 45 Вт. Это даже большая емкость, чем у обычных смартфонов подобного размера (Galaxy S25 Ultra 5000 мАч), что показывает - несмотря на очевидный акцент на тонкий дизайн, Tecno не проигнорировала другие технические характеристики телефона.

Spark Slim оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц для более плавной прокрутки. Его пиковая яркость составляет 4500 нит.

На задней панели телефона находятся две 50-мегапиксельные камеры с декоративной подсветкой. Смартфон также оснащен 13-мегапиксельной селфи-камерой. Вес телефона 144 грамма.