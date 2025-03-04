Найден подлинный сонет Шекспира в библиотеке Оксфорда

Проводя исследования в Бодлианской старой библиотеке Оксфордского университета, профессор английского языка Лия Веронезе обнаружила поразительное стихотворение XVII века, которое на первый взгляд кажется обычным, но вскоре выяснилось что это рукописная копия музыкальной адаптации сонета 116 Шекспира. Результаты экспертизы и исследования рукописи были опубликованы в Review of English Studies.

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Открытие особенно примечательно, поскольку адаптированная версия отличается от оригинала как по началу, так и по завершению, а также содержит дополнительные строки, которые, по мнению Веронезе, могли быть использованы для удлинения песни или выражения политических мотивов. Это свидетельствует о том, что в XVII веке не только существовал глубокий интерес к поэзии Шекспира, но и активно велись эксперименты чтобы наложить стихи на музыку.

«Когда я изучала рукопись, мне показалось, что это стихотворение похоже на необычную версию сонета 116 Шекспира. В каталоге оно было названо просто "о постоянстве в любви", без ссылки на Шекспира, из-за чего его могли неправильно понять. По-моему, лишняя строка и отсутствие имени Шекспира в описании — это главные причины, почему никто раньше не замечал эту версию», — говорит Веронезе.

Исследование раскрывает важную часть английской истории XVII века. С 1642 по 1651 год страна пережила гражданские войны, которые закончились казнью короля Карла I и созданием республики. Это неспокойное время сильно изменило культуру: появились роялистские стихи и запрещенные рождественские гимны, которые сохранялись в сборниках, таких как коллекция Эшмола.

«Это интересное открытие доказывает, что поиски следов Шекспира в архивах еще не закончены, и теперь мы можем лучше понять его раннее творчество», — добавила профессор Эмма Смит из Оксфорда, не участвующая в исследовании.

Исследователи добавили, что данное открытие не только расширяет наши знания о музыкальных адаптациях и культурном контексте Шекспира, но и подчеркивает, что архивы продолжают удивлять и способны изменить наше представление об английской литературе XVII века.