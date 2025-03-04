Некоторые виды рыб могут различать людей

Раньше считалось, что рыбы не могут узнавать людей. Но недавно учёные из Института Макса Планка доказали, что это не так. Они выяснили, что некоторые виды рыб запоминают людей, которые их кормят.

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Учёные провели эксперимент в Средиземном море. Они наблюдали за рыбами, которые сопровождали их во время погружений. Особенно интересно вели себя два вида лещей. Они следовали за одним дайвером, который давал им корм.

Чтобы проверить, узнают ли рыбы дайверов, исследователи провели эксперимент. Они научили рыб следовать за дайвером, на котором была яркая жилетка. Потом они убрали все яркие детали, но рыбы всё равно следовали за этим человеком, пишет Pravda.Ru.

Специалисты спустили в воду двух дайверов: одного, который кормил рыб, и другого, который не кормил. Сначала рыбы следовали за обоими, но потом выбрали того, кто их кормил. Когда обоих дайверов одели в одинаковые костюмы, рыбы перестали их различать.

Эксперты выяснили, что рыбы могут различать людей по их внешности. Они могут запоминать детали, например, цвет одежды.

Профессор Алекс Джордан сказал, что рыбы могут узнавать людей. Учёные выяснили, что рыбы способны учиться и запоминать информацию.

Ранее ученые нашли вирус, который манипулирует поведением насекомых и растений, а также стало известно,что происходит с телом и мозгом человека в последние секунды перед смертью.