Древний возбудитель чумы обнаружен у овцы бронзового века

Древний предок чумной бациллы, позже ставшей причиной Черной смерти и других крупных пандемий, был обнаружен у домашней овцы бронзового века в России. Это делает его одним из древнейших патогенов, когда-либо найденных у животных.

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ДНК бактерии близко совпадает с ДНК возбудителей чумы, обнаруженных в человеческих скелетах того же периода в Европе, что можно уверено считать первым свидетельством передачи инфекции между людьми и скотом задолго до того, как патоген эволюционировал для передачи от грызунов к людям через блох.

На протяжении тысяч лет бактерии Yersinia pestis вызывали различные формы чумы у людей, поражая лимфатические узлы, кровь или легкие. Бубонная чума Средневековья распространялась среди людей и крыс через укусы блох, но более ранние варианты Y. pestis, такие как ныне вымершая линия позднего неолита и бронзового века (LNBA), не имели гена ymt, который делает возможной передачу через блох.

Ученые обнаружили ДНК бактерий LNBA в десятках скелетов людей неолита и бронзового века, разбросанных по Евразии, что указывает на широкое распространение инфекционных заболеваний в то время, когда численность населения сокращалась.