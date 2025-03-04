Севший на Луне частный модуль Blue Ghost сделал фото восхода Солнца

Компания Firefly Aerospace опубликовала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) снимок восхода Солнца, сделанный на поверхности Луны частным модулем Blue Ghost, передает РИА «Новости».

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«Посадочный модуль Blue Ghost ознаменовал начало лунного дня и начало работы на поверхности своего нового дома», – следует из подписи к фото.

Ранее компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с целью доставки посадочного модуля Athena к Луне.

Американский посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace успешно совершил посадку на Луне, доставив десять грузов НАСА для проведения научных экспериментов, включая изучение магнитных полей.