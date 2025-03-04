Частный лунный модуль «Афина» готовится к посадке 6 марта

Лунный модуль «Афина» вышел на орбиту вокруг нашего спутника, с которой совершит посадку 6 марта, сообщила запустившая его компания Intuitive Machines.

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«Athena завершила запланированный 492-секундный запуск главного двигателя Lunar Orbit Insertion в 6:27 утра по центральному поясному времени 3 марта и в настоящее время находится на орбите Луны», — гласит твит.

Диспетчеры уточнили параметры круговой орбиты зонда и, убедившись, что они соответствуют заданным, уточнили время его посадки.

«Athena совершит 39 оборотов вокруг Луны, пока на месте ее посадки в районе южного полюса не появится достаточно солнечного света для обеспечения работы на поверхности. Intuitive Machines ожидает возможность посадки 6 марта в 11:32 по центральному поясному времени (19:32 мск)», — объявила Intuitive Machines.

Миссия Athena, также известная как IM-2, была запущена на ракете SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал 26 февраля.

Если все пройдет хорошо, аппарат приземлится возле южного полюса Луны. Там он будет искать воду, используя инструмент PRIME-1 («Polar Resources Ice Mining Experiment 1»), который состоит из глубокого бура и масс-спектрометра. На борту также прыгающий космический аппарат Grace, предназначенный для исследования кратера вокруг места посадки, и небольшой луноход MAPP.

«Афина» достигла Луны всего через день после успешной посадки в районе Моря Кризисов модуля Blue Ghost — также продукта частной компании. Обе миссии — часть большой программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Тем временем запущенный вместе с Blue Ghost лунный модуль Resilience японской частной космической исследовательской компании ispace потихоньку движется к нашему спутнику — его посадка запланирована на май или июнь.