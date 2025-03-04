В обновлении Windows 11 нашли баг, замедляющий работу процессора

Что, опять? В обновлении Windows 11 24H2 нашли баг, замедляющий работу процессора
Свежая сборка Windows 11 24H2 столкнулась с очередным багом, влияющим на производительность CPU.
Как выяснили пользователи, система принудительно занижает тактовые частоты процессора, если окно приложения свернуто или не активно.
На проблему наткнулись владельцы Intel Ultra 9 285K — чип агрессивно снижает нагрузку и частоты даже в стресс-тестах Prime95 и 7-Zip. Однако на Intel i9-12900K и AMD Ryzen 9 9950X баг не проявляется.
Ошибка затронула пользователей после обновлений KB5050094 и KB5051987, которые уже вызывали краши игр.
Это не первый случай, когда Windows 11 ухудшает производительность железа — в прошлом году также сообщалось о нестабильной работе CPU.
Пока Microsoft не прокомментировала ситуацию, но баг может негативно повлиять на производительность ПК в реальных задачах. Поэтому стоит быть осторожнее с обновлениями.