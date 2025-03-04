Google анонсировала релиз нового ИИ-ассистента

На выставке MWC 2025 компания Google объявила, что Project Astra — новый ИИ-ассистент с возможностью «видеть» окружающий мир в реальном времени — станет доступен уже в конце марта.

Функция появится в Gemini Live: пользователи смогут делиться экраном и включать видеотрансляцию, чтобы ИИ анализировал изображение и отвечал на вопросы.

Новый интерфейс предложит быстрое переключение между режимами и удобное управление сеансом, схожее с обыкновенными вызовами.

Напомним, что изначально Google анонсировала Project Astra еще на I/O 2024, а затем тестировала в Gemini 2.0. Первыми новинку получат подписчики Google One AI Premium на Android. Посетители MWC в Барселоне уже могут протестировать ИИ в действии.