Realme представила концепт смартфона Ultra со сменными объективами

На MWC 2025 компания Realme показала концептуальный смартфон Ultra, главная особенность которого — поддержка сменных объективов.

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Устройство оснащено 1-дюймовым сенсором Sony IMX989, ультраширокоугольной камерой IMX890 и перископом IMX989.

Для использования сменных объективов требуется специальный адаптер. Один из представленных объективов — 10-кратный телеобъектив, который позволяет увеличивать изображение до 60x.

Однако без штатива съемка на максимальном зуме сложна, а сама конструкция требует доработки — тяжелый объектив делает смартфон неустойчивым.

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Камера поддерживает ручную фокусировку и регулировку диафрагмы, а интерфейс подсвечивает фокусируемый объект. Работает устройство на Snapdragon 8 Gen 2, что намекает на длительную разработку концепта.

Пока Realme Ultra — эксперимент, но компания рассматривает возможность выхода на рынок.

В будущем поддержка адаптеров для объективов Sony, Nikon и Canon могла бы сделать его настоящей находкой для мобильных фотографов.