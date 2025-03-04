Представлен игровой смартфон Nubia Neo 3 GT 5G

Nubia, в рамках MWC 2025, представила Neo 3 GT 5G — флагманский смартфон в своей бюджетной игровой линейке.

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Смартфон получил 6.8-дюймовый OLED-дисплей (2392 × 1080, 120 Гц), процессор UNISOC T9100, до 24 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.

Для охлаждения используется 4083-мм² испарительная камера, а мощная батарея на 6000 мАч поддерживает 80-ваттную зарядку. Игровой процесс дополняют ультразвуковые триггеры, вибромотор Z-axis и DTS:X Ultra-динамики.

Смартфон оснащен AI NeoTurbo, который оптимизирует частоту кадров, и Gaming Space 3.0 для гибкой настройки игр.

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Также есть встроенный ИИ-ассистент Demi и функция перевода звонков в реальном времени.

Камера на 50 Мп с Neovision AI Photography не является главным акцентом, но обещает достойное качество снимков. Продажи Nubia Neo 3 GT 5G стартуют в марте, но цена пока не объявлена.