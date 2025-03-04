Ученые выяснили, существует ли проклятие гробницы Тутанхамона

Открытие гробницы юного фараона Тутанхамона в 1922 году обернулось чередой драматических событий, которые на долгие годы захватили воображение общественности.

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Археологи, занимающиеся изучением Древнего Египта, раскрыли мрачную историю о предполагаемом проклятии, поразившем исследователей древней гробницы. По свидетельствам специалистов, после вскрытия захоронения последовала череда загадочных смертей среди участников экспедиции.

Согласно имеющимся данным, многие ученые, принимавшие участие в раскопках, скончались при весьма таинственных обстоятельствах. Особенно тревожным был тот факт, что смерть часто наступала внезапно. Экспедицией руководил известный археолог Говард Картер, который также не избежал трагической участи своих коллег.

Однако дальнейшие исследования позволили найти научное объяснение этим печальным событиям. Выяснилось, что причиной гибели исследователей стало заражение специфической пещерной болезнью, вызванной грибковой инфекцией Aspergillus. Эти микроорганизмы широко распространились по всем помещениям гробницы, что привело к массовому заражению участников раскопок.

Таким образом, проведенные исследования полностью опровергли существовавший миф о мистическом проклятии, связав все произошедшие смерти с вполне объяснимой биологической причиной.