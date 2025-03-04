Ученые выяснили, когда во Вселенной образовалась вода

Британские ученые из Портсмутского университета совместно с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов пришли к выводу, что вода образовалась во Вселенной очень рано — уже через 100–200 млн лет после Большого взрыва. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

© NASA

Вода состоит из водорода и кислорода. Водород появился сразу после Большого взрыва, а кислород образовался позже в результате ядерных реакций внутри звезд и взрывов сверхновых. До сих пор оставалось загадкой, когда именно эти элементы объединились, чтобы создать воду.

Исследователи использовали компьютерные модели для изучения двух типов сверхновых: звезд в 13 и 200 раз массивнее Солнца соответственно.

В результате взрывов этих светил образовалось огромное количество кислорода. По мере охлаждения газообразного кислорода и его смешивания с водородом в плотных сгустках материала начала формироваться вода.

В первой модели (звезда массой 13 солнечных) вода образовалась в количестве, эквивалентном от одной стомиллионной до одной миллионной массы Солнца, через 30–90 млн лет после взрыва.

Во второй модели (звезда массой 200 солнечных) количество воды достигло 0,001 массы Солнца всего за 3 млн лет.

Авторы исследования предполагают, что если вода смогла пережить процесс формирования первых галактик, она могла участвовать в создании планет миллиарды лет назад. Это открытие меняет наше понимание того, как и когда вода появилась во Вселенной, и подчеркивает ее возможную роль в зарождении жизни.