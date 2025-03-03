Теория эволюции человека получила дополнительные доказательства

Ученые Института геоантропологии имени Макса Планка в ходе исследований обнаружили, что человек мог использовать тропические леса как зону для обитания гораздо раньше, чем предполагалось, передает журнал Popular Archeology. До сих пор считалось, что человек начал жить в лесах примерно 18 тысяч лет назад.

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Однако группа ученых установила, что на территории современного Кот-д'Ивуара человек освоил тропический лес примерно 150 тысяч лет назад. По мнению исследователей, это поможет понять, как на самом деле происходила эволюция человека и проходила ли она параллельно в нескольких регионах.

Совпадающие доказательства, несомненно, показывают, что экологическое разнообразие лежит в основе нашего вида, — отметила профессор и руководитель исследовательской группы Элеанор Шерри.

Теперь ученые намерены исследовать, как люди, заселившие тропические леса 150 тысяч лет назад, повлияли на развитие местной флоры и фауны. Полученные данные помогут понять связь между развитием человеческого вида и окружающего мира.

Ранее сообщалось, что ученые могут вычесть из мирового времени одну секунду, такая необходимость может появиться через несколько лет. По словам экспертов, в текущее время планета Земля ускоряется, но в этом нет ничего необычного.