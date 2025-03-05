Появилось «шпионское» фото нового флагмана Meizu

Выставка MWC 2025 стала площадкой не только для анонсированных новинок Meizu, таких как Note 22, mblu 22 и mblu 22 Pro, но и для появления загадочного устройства, вызвавшего волну спекуляций среди поклонников бренда. Предполагается, что это таинственное устройство принадлежит к грядущей флагманской линейке Meizu 22, официальный релиз которой ожидается позднее в этом году. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на шпионскую фотографию устройства.

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На представленном изображении рядом с уже известным Meizu 21 запечатлен некий неопознанный смартфон, демонстрирующий новый дизайн. Устройство оснащено белой задней панелью и восьмиугольным блоком камер с круглым островком внутри. В состав модуля входят три камеры и кольцевая светодиодная вспышка. Это знаменует собой значительный отход от вертикального тройного камерного модуля, который был реализован в Meizu 21.

Напомним, что Meizu представила Meizu 21 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 в ноябре 2023 года. В феврале 2024 года последовал выход Meizu 21 Pro, также работающего на этом же процессоре. Вероятно, линейка Meizu 22 будет включать в себя две модели: Meizu 22 и Meizu 22 Pro.

Хотя презентация Meizu 22 ожидалась еще в ноябре 2024 года, компания так и не представила новинку. Согласно декабрьским отчетам, серия Meizu 22 дебютирует в этом году и получит топовый чип Snapdragon 8 Elite.

Существуют предположения, что Meizu 22 может стать компактным смартфоном с небольшим дисплеем, в то время как версия Pro получит более крупный экран. Фронтальная панель, по слухам, сохранит фирменные белые рамки. Учитывая неожиданное появление Meizu 22 на выставке, вероятно, официальный анонс линейки состоится во втором квартале текущего года в Китае.