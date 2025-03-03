Археологи раскрыли 1500-летнюю тайну женщины в цепях, выкопанной под Иерусалимом

Израильские ученые из Института науки Вейцмана раскрыли тайну необычного захоронения возрастом 1500 лет, найденного в византийском монастыре Хирбат-эль-Масани. Там обнаружили скелет, закованный в тяжелые металлические цепи. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

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Специалисты определили, что цепи служили веригами — специальными утяжелителями, которые носили христиане-аскеты в качестве практики самоограничения и смирения.

Исследователи провели ДНК-анализ и выяснили, что найденный скелет принадлежал женщине. Это стало неожиданностью, поскольку считалось, что вериги носили преимущественно мужчины.

«Использование цепей мужчинами-аскетами хорошо задокументировано, но находка женщины, погребенной таким образом, — большая редкость», — отметила соавтор исследования Элизабетта Боаретто.

После того как христианство стало основной религией Римской империи в 380 году нашей эры, аскетизм получил широкое распространение.

Монахи и монахини отказывались от мирских удовольствий, чтобы сосредоточиться на духовной жизни. Мужчины-аскеты часто использовали цепи для ограничения подвижности, что помогало им контролировать тело и сосредоточиться на молитве. Женщины-аскеты, как правило, выбирали менее экстремальные методы, такие как пост, молитва и уединение.

Находка проливает свет на роль женщин в религиозной жизни Византии и расширяет наше понимание аскетических практик того времени.