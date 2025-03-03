Представлена Ultimate-версия часов HONOR Watch 5 с титановым корпусом

HONOR представил новую флагманскую модель часов — HONOR Watch 5 Ultimate. Устройство выполнено из титанового сплава пятого поколения и защищено сапфировым стеклом для защиты от повреждений при повседневном использовании.

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Одной из ключевых особенностей новинки является прочность. Часы с титановым корпусом и сапфировым стеклом отличаются высокой устойчивостью к износу и царапинам. Также улучшенная влагозащита позволяет использовать устройство для погружений на глубину до 15 метров, что делает их подходящими для активных пользователей.

HONOR Watch 5 Ultimate предложат покупателям более сотни спортивных режимов для тренировок, а также усовершенствованные технологии мониторинга состояния здоровья, сна и повседневной активности.

Еще одной особенностью устройства является повышенная автономность. Батарея с увеличенной емкостью позволяет использовать часы до 15 дней без подзарядки, что делает модель удобной для длительного использования.