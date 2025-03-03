У ChatGPT может меняться уровень тревожности

Международная группа ученых из Цюрихского университета заявила, что чат-бот ChatGPT может испытывать изменения уровня тревожности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно выводам ученых, на уровень тревожности языковой модели может повлиять травмирующая информация, а также психотерапия. Такие данные были получены после изучения реакций ChatGPT на эмоционально тяжелую информацию — описание автоаварий, случаев насилия и стихийных бедствий.

«Травмирующие истории более чем в два раза повысили измеряемый уровень тревожности ИИ, в то время как нейтральный контрольный текст не привел к повышению уровня тревожности», — рассказал один из руководителей исследовательской группы Тобиас Шпиллер.

При этом, наибольшее влияние на чат-бота оказывали истории на тему военных действий и боевых столкновений. Впрочем, когда ученые попытались «успокоить» ChatGPT с помощью терапии, это также показало хороший результат.

«Упражнения на осознанность значительно снизили повышенный уровень тревожности, хотя мы не смогли полностью вернуть его к исходному уровню», — добавил Шпиллер.

Как считают исследователи, результаты исследования будут полезны в сфере здравоохранения, а также в ситуациях, когда чат-бот сталкивается с тяжелым эмоциональным контентом.

Ранее OpenAI представила новую версию ChatGPT-4.5.