Описаны последствия пролета первичной черной дыры через человеческое тело

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Пролет первичной черной дыры через человеческое тело приведет либо к разрушению тканей, либо к распаду клеток мозга. К такому выводу пришел астрофизик из Университета Вандербильта Роберт Дж. Шеррер.

Первичные черные дыры являются гипотетическим типом черных дыр. По версии Стивена Хокинга и других астрофизиков, они появились в космосе первыми вскоре после Большого взрыва, когда Вселенная еще мало расширилась. Таким образом первичные черные дыры имеют микроскопические размеры, но массу астероида или даже целой планеты.

Несмотря на то, что до сих пор не было найдено признаков их существования, данная гипотеза имеет большое количество сторонников. Более того ученые пытаются выяснить возможные последствия их появления на Земле или внутри планеты. В частности, было рассчитано, что при пролете первичной черной дыры сквозь недра Земли может возникнуть вполне заметное сейсмическое явление.

Работа же Шеррера направлена на изучение последствий пролета первичной черной дыры через человеческое тело. В результате своего исследования он пришел к выводу, что при таком сценарии возможны два типа заметного воздействия на человеческое тело. В первом случае произойдет разрушение тканей сверхзвуковой ударной волной, а во втором — распад клеток мозга под воздействия гравитационных приливных сил объекта атомарных размеров.