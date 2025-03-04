Эксперты крайне низко оценили фотовозможности Samsung Galaxy S25 Ultra
Новый флагман Samsung Galaxy S25 Ultra разочаровал экспертов ресурса DxOMark, заняв по итогам тестирования камер лишь 24-е место в общем рейтинге с результатом в 146 баллов. Это ставит устройство значительно ниже лидеров рынка, таких как Huawei Pura 70 Ultra (163 балла), Google Pixel 9 Pro XL и Honor Magic 6 Pro (по 158 баллов каждый). Об этом сообщает издание GizmoChina.
По данным DxOMark, Galaxy S25 Ultra получил высокие оценки за возможности зума. Отдельно эксперты подчеркнули качество детализации при оптическом приближении. Специалисты также отметили превосходную экспозицию и динамический диапазон при ярком освещении, обеспечивающие сбалансированные фотографии и видео. В простых сценах камера демонстрирует естественную цветопередачу кожи, а видео отличается аутентичными цветами и нейтральным балансом белого как в помещении, так и на улице.
Однако ряд аспектов камеры вызвал критику DxOMark. Устройство продемонстрировало нестабильность автофокуса и проблемы с адаптацией экспозиции в видеорежиме, что привело к непостоянству результатов. Заметным недостатком стал и шум, проявляющийся в условиях недостаточного освещения как на фото, так и на видео.
В сложных сценах с высокой контрастностью и при слабом освещении ситуация усугубляется — на снимках иногда появляются искажения баланса белого. Кроме того, режим боке не всегда срабатывает, что снижает надежность камеры по сравнению с конкурентами.
Эксперты отмечают, что в этом году Samsung уделила внимание лишь обновлению сверхширокоугольной камеры, в то время как большинство китайских производителей смартфонов стремятся оснастить свои флагманы новейшим и лучшим оборудованием для обработки изображений. Samsung продолжает использовать устаревший 10-мегапиксельный сенсор 1/3.52» для 3-кратного телеобъектива. Относительно новый 5-кратный телеобъектив и основной модуль также уступают по размеру сенсоров.