Эксперты крайне низко оценили фотовозможности Samsung Galaxy S25 Ultra

Новый флагман Samsung Galaxy S25 Ultra разочаровал экспертов ресурса DxOMark, заняв по итогам тестирования камер лишь 24-е место в общем рейтинге с результатом в 146 баллов. Это ставит устройство значительно ниже лидеров рынка, таких как Huawei Pura 70 Ultra (163 балла), Google Pixel 9 Pro XL и Honor Magic 6 Pro (по 158 баллов каждый). Об этом сообщает издание GizmoChina.

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По данным DxOMark, Galaxy S25 Ultra получил высокие оценки за возможности зума. Отдельно эксперты подчеркнули качество детализации при оптическом приближении. Специалисты также отметили превосходную экспозицию и динамический диапазон при ярком освещении, обеспечивающие сбалансированные фотографии и видео. В простых сценах камера демонстрирует естественную цветопередачу кожи, а видео отличается аутентичными цветами и нейтральным балансом белого как в помещении, так и на улице.

Однако ряд аспектов камеры вызвал критику DxOMark. Устройство продемонстрировало нестабильность автофокуса и проблемы с адаптацией экспозиции в видеорежиме, что привело к непостоянству результатов. Заметным недостатком стал и шум, проявляющийся в условиях недостаточного освещения как на фото, так и на видео.

В сложных сценах с высокой контрастностью и при слабом освещении ситуация усугубляется — на снимках иногда появляются искажения баланса белого. Кроме того, режим боке не всегда срабатывает, что снижает надежность камеры по сравнению с конкурентами.

Эксперты отмечают, что в этом году Samsung уделила внимание лишь обновлению сверхширокоугольной камеры, в то время как большинство китайских производителей смартфонов стремятся оснастить свои флагманы новейшим и лучшим оборудованием для обработки изображений. Samsung продолжает использовать устаревший 10-мегапиксельный сенсор 1/3.52» для 3-кратного телеобъектива. Относительно новый 5-кратный телеобъектив и основной модуль также уступают по размеру сенсоров.