Применена новая технология вскрытия подледникового озера Восток в Антарктиде

Российские ученые впервые применили новую технологию экологически чистого вскрытия подледникового озера Восток в Антарктиде.

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Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института совместно со специалистами Санкт-Петербургского горного университета впервые использовали кремнийорганическую заливочную жидкость для бурения глубокой ледовой скважины в районе станции Восток в Центральной Антарктиде. На глубину 3 595 м при температурах до минус 60°С успешно доставлено 260 л силиконового материала. Эксперимент нацелен на тестирование технологии экологически чистого вскрытия подледникового озера Восток и получение сведений о свойствах заливочной жидкости в реальных условиях", - говорится в сообщении.

Представители института пояснили, что поскольку исследование крупнейшего на Земле подледникового водоема предполагает изучение его гидрологического и биологического режимов, истории его возникновения и эволюции, необходимо обеспечить экологически чистое проникновение в озеро. Комплексное изучение подразумевает исследование водной толщи, отбор и анализ проб воды и донных отложений в узкоспециализированных лабораториях. В пресс-службе отметили, что существующие технологии не позволяют проникнуть в озеро Восток и выполнить опробование водной толщи и донных отложений.

"Для комплексного исследования озера Восток необходимо бурение новой скважины с использованием принципиально иных технологий и методик: необходима скважина большого диаметра, бурение должно быть бескерновым, но скоростным, заливочная жидкость должна быть экологически безопасной для уникальной экологической системы изолированного озера Восток. Технологии и средства для выполнения такого вида бурения на сегодняшний день отсутствуют. Глубокое ледовое бурение, выполнявшееся в рамках государственного задания ранее, было нацелено на получение кернов древнего льда с использованием существующих и отработанных технологий", - отметили представители ААНИИ.

В перспективе на российской антарктической станции Восток будет запущена новая буровая вышка, построенная специально для проведения исследований подледникового озера. Планируется пробурить скважину большого диаметра, достаточную для погружения оборудования для сбора проб озерной воды с разных глубин и донных отложений.

Древнейшее озеро

Поверхность подледникового озера Восток впервые в истории была достигнута российскими учеными на глубине 3769,3 м в феврале 2012 года. При вскрытии озера исследователями был получен уникальный материал - керн озерного льда из придонных слоев антарктического ледника и образцы замерзшей воды озера.

Комплексные исследования этих образцов дали научные результаты мирового значения, которые внесли фундаментальный вклад в познание природы уникального подледникового водоема.