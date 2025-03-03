Модуль Blue Ghost прислал на Землю первые снимки с Луны

© Firefly Aerospace

Частный модуль Blue Ghost прислал на Землю первые снимки Луны. Фотографии опубликованы на Space.com.

Отмечается, что первые снимки были сделаны в S-диапазоне. Изображения с более высоким разрешением в X-диапазоне модуль должен направить на Землю в ближайшее время.

© Firefly Aerospace

Самым удачным из уже полученных снимков стало четвертое фото, на котором запечатлена тень ровно стоящего на поверхности Луны аппарата, а на заднем плане видна Земля. В отличие от первых трех оно получилось в черно-белой цветовой гамме.

«Мы все на этой фотографии», — приводятся слова одного из участников дискуссии.

Напомним, что Blue Ghost успешно совершил посадку на поверхность Луны 2 марта в 11:34 по московскому времени. Модуль сел на видимой стороне Луны в районе горы Латрейль в Море Кризисов — огромном кратере, ширина которого в некоторых местах достигает 550 километров. Программа миссии Blue Ghost рассчитана на две недели и включает в себя изучение реголита и строения лунных недр, измерение взаимодействия земной магнитосферы с солнечным ветром и испытания радиационно устойчивого компьютера.