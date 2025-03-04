Представлен Poco M7 5G на Snapdragon 4 Gen 2 за $115
Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M7 5G.
Эта новая модель, разработанная с упором на соотношение цены и качества, привлекает своими техническими характеристиками и доступной ценой.
Особенности
Poco M7 5G оснащен большим 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Экран получил сертификат TÜV Rheinland, призван защищать здоровье глаз и устойчив к внешним воздействиям благодаря технологии защиты Gorilla Glass.
Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 4 Gen 2 от Qualcomm. Устройство оснащено оперативной памятью LPDDR4x объемом 6 ГБ или 8 ГБ, также поддерживается swap до 6 ГБ. Встроенное хранилище UFS 2.2 составляет 128 ГБ, есть поддержка карт microSD.
Телефон получил двойную основную камеру:
- 50 Мп главный сенсор Sony IMX852, f/1.8;
- дополнительный датчик.
Также имеется селфи-камера на 8 Мп с диафрагмой f/2.0.
Емкость аккумулятора достигает 5160 мАч. Есть поддержка зарядки мощностью 18 Вт. Также стоит отметить наличие сканера отпечатков пальцев на боковой грани, аудио-разъема 3,5 мм, FM-радио, динамика с нижним расположением и увеличенной громкостью (до 150%).
Устройство защищено от пыли и брызг по стандарту IP52. Poco M7 5G от Xiaomi работает под управлением операционной системы HyperOS на базе Android 14. Смартфон получит два крупных обновления Android и исправления безопасности в течение четырех лет.
Размеры: 171,88 × 77,8 × 8,22 мм, вес – 205,39 грамма.
Сроки выхода, цвета и цена
Poco M7 5G поступит в продажу 7 марта в трех цветовых вариантах: Satin Black, Mint Green и Ocean Blue.
Цена:
- 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – $115;
- 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – $125.