Почему человек не может пощекотать сам себя?

У многих людей парадоксальная реакция на щекотку — и забавная, и неприятная одновременно. Но ни один человек не может как следует пощекотать самого себя. Портал livescience.com рассказал, почему.

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По сути, дело в том, что мозг заранее знает о приближающемся чувстве щекотки и намеренно притупляет его. Человеческий разум зачастую не только реагирует, но и пытается предсказать, что произойдет в будущем.

Каждый раз, когда вы совершаете то или иное действие, первичная моторная кора мозга, отвечающая за нервный сигнал, отправляет копию команды в разные отделы мозга. Так тело готовится к сенсорной информации, которая вот-вот появится в результате действия.

Например, вы хотите подобрать ручку. Мозг отправляет соответствующий сигнал руке и пальцам, чтобы она взяли ручку и подняли ее. Но аналогичную команду получают не только мускулы, генерирующие движение. Мозг также посылает сигналы соматосенсорной коре, обрабатывающей информацию органов чувств, и визуальной коре, обрабатывающей зрение.

По этой причине люди постоянно чувствуют собственные прикосновения не так сильно, как чьи-либо чужие. Дело не только в восприятии или анекдотических доказательствах; нейровизуализация подтверждает, что мозг генерирует менее заметную реакцию. А из-за того, что эта реакция предсказуема, мозг автоматически приглушает ее. Посудите сами: каждый раз, закрывая дверь автомобиля, вы ожидаете услышать громкий стук. Но если этот звук вдруг как-то изменится, мозг опознает в нем ошибку — человек сразу отстегнет ремень безопасности и проверит, не заела ли дверь.

Точно так же работает и щекотка. Люди чувствительны к внешним раздражителям вне зависимости от органа чувств, потому что эти раздражители могут повлиять на выживание человека. Наши шаги генерируют звуки, но мы почти не слышим их, потому что мозг приглушает знакомый шум. А вот кто-то, идущий следом за вами, потенциально может быть угрозой, поэтому чужие шаги мы слышим четче.

Подобный феномен не уникален для людей. К примеру, мыши точно так же не почти реагируют на звук собственных шагов. Для щекотки необходим элемент неожиданности: мозг должен быть не готов к внезапному появлению раздражителя. Хотя есть и исключения — например, некоторые люди с шизофренией неспособны отличать свои действия от чужих, что позволяет им щекотать самих себя.