iPhone 16e провалился в продаже

Смартфон iPhone 16e за 599 долларов не привлек большого числа покупателей в первые дни продаж. Об этом в своем X заявил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Известный инсайдер пообщался с представителями нескольких магазинов Apple Store и выяснил, что новый смартфон американского бренда не сильно впечатилил потенциальных покупателей. В ряде магазинов ему сказали, что собрали всего несколько десятков заявок на приобретение устройства.

По словам Гурмана, на старте iPhone 16 каждая официальная торговая точка Apple собрала от нескольких сотен до 1000 предзаказов на модели. Однако Марк Гурман заметил, что аудитория iPhone 16 и 16e разная, поэтому есть вероятность, что на компромиссную модель обратят внимание позже.

В конце февраля о низком спросе на модель рассказывали журналисты издания Appleinsider. Авторы не обнаружили традиционного ажиотажа на смартфоны Apple после старта предзаказов на iPhone 16e.

«При этом iPhone 16 Pro Max продавался так хорошо, что некоторые конфигурации флагмана были распроданы в течение 18 минут», — заметили специалисты.

Ранее в Apple объяснили, почему новый iPhone 16e не получил поддержку магнитной зарядки MagSafe. Представители компании заметили, что аудиторя доступных смартфонов бренда почти не пользуется беспроводной зарядкой.