Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для станции Tiangong

Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для околоземной орбитальной станции Tiangong. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для станции Tiangong
© Lenta.ru

Соглашение об отборе и подготовке астронавтов подписали Китайское управление пилотируемых космических полетов и Пакистанская комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы.

«Соглашение знаменует собой первый случай, когда Китай будет отбирать и обучать международных астронавтов, а пакистанский астронавт позднее полетит на китайскую космическую станцию», — говорится в публикации.

Процесс отбора пакистанского астронавта для полета на Tiangong должен завершиться примерно в течение года. Первые миссии на китайскую станцию пакистанских астронавтов должны состояться в ближайшие несколько лет.

В феврале издание сообщило, что Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e-8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны.

Наука и техника
Пакистан
Китай