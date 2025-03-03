Британия начала расследование против TikTok и Reddit

Власти Великобритании начали расследование в отношении TikTok и Reddit из-за возможных нарушений в обработке персональных данных детей. Об этом сообщило Управление уполномоченного по информации (ICO).

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Регулятор проверяет, как китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, использует данные подростков в возрасте 13−17 лет для формирования рекомендованного контента. В отношении Reddit расследование касается методов определения возраста пользователей.

ICO заявило, что, если обнаружит доказательства нарушений, компании получат возможность представить свою позицию перед вынесением окончательного решения. В 2023 году британский регулятор уже оштрафовал TikTok на 12,7 миллиона фунтов стерлингов (16 миллионов долларов) за использование данных детей младше 13 лет без согласия родителей.

В Reddit сообщили, что сотрудничают с регулятором и намерены соблюдать все требования законодательства. Представитель компании также отметил, что большинство пользователей платформы — взрослые, но в этом году планируется внедрение новых мер проверки возраста в соответствии с британскими нормами.