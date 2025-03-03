Apple лишит iPhone 17 Air трех опций

В погоне за рекордно тонким дизайном Apple, по слухам, готова пойти на значительные жертвы в новом iPhone 17 Air. Согласно утечкам, ультратонкая модель лишится сразу нескольких привычных функций, включая нижний динамик, сверхширокоугольную камеру и, возможно, физический слот для SIM-карты. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Информация о радикальных изменениях в конструкции iPhone 17 Air появилась от издания The Information еще в прошлом году. Сообщалось, что для достижения минимальной толщины смартфон получит всего один динамик, встроенный в разговорный динамик на верхней грани устройства. Эти слухи, похоже, находят подтверждение. 3D-рендеры iPhone 17 Air, циркулирующие в Сети в последние недели, демонстрируют лишь несколько небольших отверстий на нижней грани, которые, вероятно, предназначены для микрофонов. Нижний динамик, привычный для многих моделей iPhone, в iPhone 17 Air отсутствует.

Еще одним компромиссом станет отказ от сверхширокоугольной камеры. Как и предполагаемый «бюджетный» iPhone 16e, iPhone 17 Air, по ожиданиям, получит одинарную 48-мегапиксельную камеру Fusion. Эта система представляет собой основную камеру с 1-кратным увеличением и 2-кратным зумом «оптического качества». Таким образом, пользователи iPhone 17 Air не смогут делать снимки со сверхшироким углом обзора (0,5x). Однако, освободившееся внутреннее пространство, вероятно, будет использовано для увеличения емкости аккумулятора.

Apple начала постепенно отказываться от физических SIM-карт в США с линейки iPhone 14 в 2022 году, переходя на цифровые eSIM. Поэтому неудивительно, что iPhone 17 Air, как ожидается, также будет работать только с eSIM в США. Однако, по данным The Information, Apple планировала расширить практику отказа от физических SIM-карт на большее количество стран уже в этом году. В связи с этим не исключено, что iPhone 17 Air полностью лишится слота для SIM-карты и на международном рынке, став eSIM-only устройством во всем мире.

Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Air в сентябре.