Lenovo представила концепт ноутбука на солнечной батарее
На выставке Mobile World Congress компания Lenovo представила концепт ноутбука Yoga Solar PC, оснащенный солнечной батареей. Устройство позволяет использовать энергию света для подзарядки аккумулятора, снижая зависимость от розеток и поощряя работу на свежем воздухе.
В крышку ноутбука встроена солнечная панель, состоящая из 84 фотоэлементов с технологией Back Contact. Это позволяет эффективно поглощать свет и достигать коэффициента преобразования солнечной энергии более 24%. По данным компании, 20 минут воздействия прямых солнечных лучей могут обеспечить до часа воспроизведения видео. Однако эффективность в условиях низкой освещенности еще изучается.
Yoga Solar PC оснащен процессором Intel Lunar Lake, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Его толщина составляет 15 мм, а вес — около 1,04 кг. Также в устройстве предусмотрена система Dynamic Solar Tracking, отображающая в реальном времени данные о работе солнечной панели.
Помимо ноутбука, Lenovo представила концепцию внешнего солнечного зарядного устройства. Оно раскрывается как книга, включает две панели и может заряжать устройства через USB-C или пополнять энергию в комплектном аккумуляторе.