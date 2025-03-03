Honor анонсировал технологию быстрой передачи данных между смартфонами

HONOR на выставке Mobile World Congress 2025 представила новую технологию передачи файлов, которая работает быстрее и удобнее, чем традиционный Bluetooth. Она позволяет быстро обмениваться данными между устройствами разных производителей, включая смартфоны на iOS и Android.

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Ранее для передачи файлов между устройствами приходилось использовать Bluetooth, облачные сервисы или сторонние приложения, но теперь HONOR предлагает универсальное решение. Новая технология поддерживает высокую скорость и возможность передачи данных сразу на несколько устройств под управлением iOS и Android.

Помимо технологии передачи данных, HONOR анонсировал ряд других разработок, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Среди них — новый персональный ИИ-агент, который умеет взаимодействовать с приложениями и выполнять задачи на основе пользовательских предпочтений. Например, он может забронировать столик в ресторане, учитывая расписание встреч и ситуацию на дорогах.

Еще одной новинкой стал ИИ-инструмент для обработки изображений AiMAGE. Он использует алгоритмы машинного обучения для улучшения качества снимков, а также способен восстанавливать старые фотографии.

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Кроме того, HONOR представил ИИ-систему для обнаружения дипфейков, которая поможет бороться с интернет-мошенничеством. Вскоре она станет доступна на флагманских смартфонах компании.