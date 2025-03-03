Роскомнадзор зафиксировал всплеск жалоб абонентов «Билайна», в настоящее время специалисты занимаются устранением проблемы. Об этом свидетельствуют данные сайтов «Сбой.рф» и Downdetector.

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В компании заявили, что неполадки практически устранены.

Согласно данным Downdetector, большинство пользователей (93 процента) столкнулись с общим сбоем системы, четыре процента отметили неполадки в работе мобильного приложения, а один процент пожаловался на проблемы с личным кабинетом. Жалобы поступали преимущественно из Москвы и Московской области, а также из Костромской, Саратовской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

При этом согласно данным «Сбой.рф», из Москвы поступило 64 процента жалоб, Санкт-Петербурга — шесть процентов и Ярославской Области — пять процентов.

26 февраля системы «Билайна» также столкнулись с DDoS-атакой.

14 января в работе всего российского сегмента сети интернет произошел масштабный сбой. У пользователей не загружалось множество сайтов, к примеру, сервисы Google. Проблемы наблюдались у клиентов «Билайна», «МегаФона», «Теле2».