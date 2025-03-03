На Землю обрушатся магнитные бури

Магнитные бури ожидаются на Земле в ночь со вторника на среду, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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"По предварительным оценкам, плазменное облако средних размеров придет к Земле завтра около 19 часов по московскому времени. Наиболее вероятным (60%) сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1-G2 продолжительностью от 6 до 9 часов, которые могут начаться в районе 20-21 часа по Москве. Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта (среда)", - говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

По информации на сайте лаборатории, возможны полярные сияния, но "опускание аврорального овала к Москве и ниже при такой незначительной силе события пока считается невозможным".