Apple отложила релиз новой Siri

Долгожданное обновление голосового ассистента Siri, которое должно было сделать ее более «разговорным» и конкурентоспособной на фоне ChatGPT, откладывается. Релиз новой Siri, изначально запланированный на премьеру iOS 19.4, теперь ожидается только с выходом iOS 20. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на новый информационный бюллетень Power On Марка Гурмана из Bloomberg.

Как сообщает Гурман, разработка «ChatGPT-подобной» Siri, основанной на продвинутых языковых моделях, столкнулась с задержками внутри Apple. Компания больше не планирует анонсировать обновленного ассистента на конференции WWDC 2025 в июне. Более того, по мнению инженеров Apple, релиз революционной Siri в составе iOS 19.4 маловероятен вовсе.

Источники Гурмана в Apple предполагают, что полностью переработанная Siri не увидит свет как минимум до выхода iOS 20. Это еще раз подчеркивает отставание Apple от конкурентов, таких как OpenAI, в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Несмотря на перенос релиза ключевого обновления, пользователям iOS 19 все же стоит ожидать некоторых улучшений в архитектуре Siri. Эти изменения должны позволить ассистенту лучше обрабатывать более сложные запросы.

В то же время Apple продолжает постепенно интегрировать возможности генеративного ИИ в текущую версию Siri. В iOS 18.2 уже появилась интеграция с ChatGPT, а в будущих обновлениях ожидается добавление поддержки Google Gemini.