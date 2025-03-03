Samsung так и не определилась с датой релиза One UI 7

Обновление One UI 7 оказалось одним из самых затянувшихся. Несмотря на месяцы ожидания, ни одно устройство Galaxy его не получило, и Samsung даже не объявила официальную дату выхода. Утечка информации предполагала, что обновление начнет распространяться 18 апреля для серии Galaxy S24 и Z Flip 6/Fold 6, но Samsung не подтвердила информацию.

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Модератор сообщества Samsung из команды бета-тестирования One UI заявил, что компания все еще дорабатывает программное обеспечение и не будет предоставлять фиксированные сроки, пока оно не будет готово. Это означает, что все слухи о датах выхода — лишь слухи.

Тем временем Google уже тестирует Android 16, пока что поклонникам Samsung остается ждать.