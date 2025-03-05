Ученые приблизились к созданию виртуальной реальности с осязанием

Когда-нибудь ученые все равно придумают, как сделать виртуальную реальность с осязанием. Современные технологии делают лишь первые шаги в этом направлении, испытывая ту или иную технологию по отдельности. Новой разработкой стал электронный «язык», с помощью которого любой желающий сможет попробовать в интернете блюда и сладости.

Гаджет под названием e-Taste создали в Университете штата Огайо. Электронный язык представляет собой комплект гидрогелей с наполнителями, которые запрограммированным образом подаются по трубке под язык пользователя. Для этого используются химические вещества, соответствующие пяти основным вкусам: хлорид натрия для солёного вкуса, лимонная кислота для кислого, глюкоза для сладкого, хлорид магния для горького и глутамат для умами.

«Эти пять вкусов уже составляют очень большой спектр продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу», — утверждают ученые.

Система кодирования вкусов использует датчики для определения уровня этих химических веществ в пище, преобразует их в цифровые данные, а затем отправляет эти значения в насос, который впрыскивает через небольшую трубку под язык человека небольшое количество гидрогелей с разными вкусами.

Во время испытаний сначала проверили способность людей различать основные вкусы, например, кислый. Из 10 испытуемых 7 человек одинаково оценили степень кислоты тестируемого продукта.

Затем команда исследователей проверила, может ли система воспроизводить более сложные вкусы — лимонада, торта, жареного яйца, ухи и кофе, для чего провели тестирование и опрос шести человек. Выяснилось, что испытуемые способны сделать это в более чем 80 % случаев.

Результат оказался обнадёживающим, хотя скептики справедливо отмечают, что на вкус еды сильное влияние оказывают аромат и ее внешний вид. Выражение «выглядит аппетитно» подтверждает эти замечания, сообщает 3dnews.ru.