Руины роскошной римской виллы поднялись из вод итальянского озера

Из вод озера Фузаро неподалеку от Неаполя поднялись остатки роскошной римской виллы. Ученые связали это с брадисейсмом – геологическим процессом, связанным с движением магмы или гидротермальных флюидов под поверхностью земли.

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Озеро расположено в геологически нестабильном регионе. Оно является частью Флегрейских полей – огромной вулканической кальдеры, возникшей на месте стратовулкана около 12 тысяч лет назад. Из-за движения подповерхностной магмы уровень грунта там периодически колеблется. Согласно исследованию Национального института геофизики и вулканологии, с 2005 года суша в этом районе поднялась на 138 см. В 2024 году был зафиксирован рост на 20 см.

Геологические процессы привели к отступлению береговой линии и поднятию дна. Благодаря этому исследователям удалось обнаружить фундамент римской виллы, ранее скрытой под водами озера. С помощью аэрофотосъемки были идентифицированы остатки стен и комнат, которые, вероятно, принадлежали роскошному особняку.

Известно, что этот регион первыми заселили греческие колонисты в VIII веке до нашей эры. Они назвали его «Пылающие поля» из-за высокой вулканической активности.

Местность вокруг озера Фузаро содержит много руин римской эпохи. Неподалеку сохранились частично затопленные руины Байи – курортного города, процветавшего во времена поздней республики и ранней империи.

На вилле, вероятно, также находились термальные источники. Ее остатки будут изучать специалисты Главного управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта Неаполя, сообщает Anatolian Archaeology.