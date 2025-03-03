Blue Ghost стал первым частным аппаратом, прилунившимся без инцидентов

На Луне "посадочный сезон". Так, накануне на склонах древнего вулканического купола в бассейне Моря Кризисов успешно прилунился частный лунный посадочный модуль Blue Ghost, разработанный американской компанией Firefly Aerospace. Уже на этой неделе ожидается посадка другого аппарата, разработанного компанией Intuitive Machines, в районе южного полюса Луны. Кроме того, японская компания ispace планирует новую попытку посадки через три месяца после неудачной миссии в 2023 году, сообщает New-Science.ru.

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Blue Ghost стал первым частным аппаратом, который прилунился без каких-либо инцидентов. Как отмечают эксперты, это событие стало важным шагом в освоении космоса, где частные компании начинают играть все более значимую роль наряду с государственными агентствами.

Напомним: два лунных аппарата - Blue Ghost компании Firefly Aerospace и Resilience, построенный японской компанией ispace, - были запущены в январе. Несмотря на совместный старт, аппараты пошли разными маршрутами. Blue Ghost потратил 45 дней на путь к Луне. У Resilience более медленный маршрут с использованием гравитационного маневра у Луны.

Это уже вторая миссия компании ispace на Луну: в марте 2023 года ее посадочный аппарат Hakuto-R добрался до лунной орбиты, но месяц спустя разбился при попытке посадки. В компании утверждают, что исправили технические недостатки и усовершенствовали навигационную систему нового аппарата. Все это должно позволить ему благополучно прилуниться в районе Моря Холода спустя 4-5 месяцев после старта.

Уже через полчаса после приземления модуль Blue Ghost начал передавать изображения, включая первое "селфи" на фоне лунной поверхности и снимок Земли, видимой как маленькая голубая точка в космической дали. Среди инструментов, доставленных на Луну, - бур для измерения температуры грунта на глубине до трех метров, устройство для сбора и анализа лунной пыли и система защиты от пыли для будущих миссий.

Как подчеркивается, эти частные инициативы поддерживаются NASA, которое планирует отправлять две частные миссии на Луну ежегодно. Такое сотрудничество позволяет ускорить освоение Луны и снизить затраты на космические исследования, пишет издание.