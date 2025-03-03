В Китае нашли инструменты для разведения огня возрастом 7 тысяч лет

Археологи обнаружили в Китае набор инструментов для разведения огня возрастом 7 тысяч лет. Это самые ранние свидетельства технологии добычи огня из когда-либо найденных в Китае. Ученые отметили хорошую сохранность артефактов.

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Находку сделали в провинции Цзянсу. Она помогла лучше понять, как древние люди перешли от сохранения естественных источников огня к изучению методов его искусственного разведения.

Артефакты представляют собой доску длиной 30 см и деревянное сверло длиной 60 см. На поверхности доски сохранился ряд круглых черных углублений со следами обжига. Также на одном конце доски имелся круглый желобок. Вероятно, к нему привязывали веревку, сообщает The Global Times.

Ученые отметили, что деревянные артефакты редко сохраняются на долгий срок. Это еще более необычно для влажного климата провинции Цзянсу.

Также на месте раскопок были найдены фундаменты домов и ограды. Исследования показали, что уже 7 тысяч лет назад древние жители Китая достигли определенного уровня мастерства в использовании и обработке древесины. Также удалось обнаружить более 3 тысяч предметов, включая керамику, орудия труда, костяные изделия, останки животных и птиц и водных растений.

Ранее ученые обследовали самый древний участок Великой Китайской стены. Исследование показало, что строение может быть на 300 лет старше, чем считалось. Раскопки проводили в провинции Шаньдун. Ученые применили комплексный подход для обследования стены. Согласно результатам датирования, самые старые участки стены могли быть построены при династии Чжоу (1046 г. до н. э.771 г. до н. э.).